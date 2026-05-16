Москва16 мая Вести.Крах бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака свидетельствует о разрушении власти и самого главы киевского режима. Такое мнение ИС "Вести" выразил профессор, глава администрации при президентстве Леонида Кучмы Дмитрий Табачник.

Обрушение вертикали, созданной Ермаком, - это в значительной степени обрушение власти Зеленского. Это происходит довольно быстрыми темпами. Необходимо видеть, что за всей историей с уничтожением, превращением в политический труп Ермака и, соответственно, размыванием и разгромом власти Зеленского стоят абсолютно конкретные, "шкурные" интересанты. Это миллиардеры Виктор Пинчук и [Томаш] Фиала. Оба воспитанники Сороса и близкие партнеры фонда и семьи Клинтонов заявил эксперт

По его мнению, отсюда следует то, что ситуацию вокруг Ермака, а, соответственно, Зеленского заказали из Британии и США.

Отсюда я бы провел абсолютно четкую, понятную параллель. Если этим занимаются "соросята" на Украине, "друзья" Зеленского, значит, след идет, с одной стороны, к Соросу, а, с другой стороны, к лондонским бюрократам-разведчикам и представителям английского глубинного государства и к глобалистам из Демпартии [США] сказал Табачник

В субботу, 16 мая, выяснилось, что деньги для залога за Андрея Ермака были полностью собраны, но их не успели перевести на счет Высшего антикоррупционного суда Украины.