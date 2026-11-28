При мощной атаке БПЛА в Самаре бронепленка спасла детсад от осколков стекла

В Самаре бронепленка спасла детсад от осколков стекла при атаке БПЛА При мощной атаке БПЛА в Самаре бронепленка спасла детсад от осколков стекла

Москва28 ноя Вести.При ночной атаке БПЛА в Самарской области 25 ноября среди поврежденных объектов оказались детские сады. Одно из дошкольных учреждений уберегла от серьезных последствий бронепленка на окнах. Об этом стало известно ИС "Вести".

Ранее сообщалось, что 25 ноября над Самарской областью сбили больше 145 вражеских дронов. На данный момент в Самаре завершили первоочередные восстановительные работы по устранению последствий.

В скором времени начнут работы по замене и ремонту окон и дверей.

Самара продолжит оснащать окна социальных учреждений специальной бронепленкой, которая доказала свою эффективность в этом детском саду: ни один осколок не отлетел от разбитого окна сообщал 26 ноября глава городского округа Самара Иван Носков во время объезда территории

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА ВСУ в Самарской области погиб человек.