Москва20 нояВести.В Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина выписали маму, родившую трех мальчиков. Это первая за год тройня в этом перинатальном центре, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Самарской области.
Я ожидала двойню — в моей семье и в семье мужа были такие случаи. Но то, что у нас тройня — это стало полной неожиданностью и для меня, и для мужаприводятся слова матери младенцев
Мальчиков назвали Александр, Максим и Денис. Они родились весом 1 950, 2 050 и 1 300 граммов и больше месяца находились под наблюдением специалистов.