В Самарской области из перинатального центра выписали мальчиков-тройняшек В перинатальном центре Самарской области впервые за год родилась тройня

Москва20 ноя Вести.В Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина выписали маму, родившую трех мальчиков. Это первая за год тройня в этом перинатальном центре, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Самарской области.

Я ожидала двойню — в моей семье и в семье мужа были такие случаи. Но то, что у нас тройня — это стало полной неожиданностью и для меня, и для мужа приводятся слова матери младенцев

Мальчиков назвали Александр, Максим и Денис. Они родились весом 1 950, 2 050 и 1 300 граммов и больше месяца находились под наблюдением специалистов.