Первую за год тройню в Кабардино-Балкарии выписали из перинатального центра

Мальчиков-тройняшек выписали из перинатального центра в Кабардино-Балкарии Первую за год тройню в Кабардино-Балкарии выписали из перинатального центра

Москва13 ноя Вести.Из перинатального центра в Кабардино-Балкарской Республике в пятницу, 13 ноября, выписали новорожденных тройняшек. Об этом сообщает ИС "Вести".

Мальчиков зовут Ансар, Анур и Асад. Они родились 22 сентября, но из-за низкой массы тела все это время находились в лечебном учреждении. Сейчас их общий вес почти достиг 9 кг.

Себя я чувствую уже хорошо, потому что я знаю, что детки уже выходились. Со спокойной душой мы сегодня выписываемся поделилась новоиспеченная мама

Ансар, Анур и Асад – первая тройня в Кабардино-Балкарии в этом году.