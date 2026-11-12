В Сбере заявили о постепенном отказе от неприбыльных бизнесов Греф: Сбер откажется от неприбыльного бизнеса

Москва12 ноя Вести.Сбербанк будет постепенно отказываться от непрофильного бизнеса, который не приносит прибыль. Вместо этого компания сосредоточится на стратегических направлениях, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф на Дне инвестора Сбера, выступая с презентацией новой стратегии развития до 2029 года.

Мы будем отказываться от тех направлений бизнеса, которые не генерят в среднесрочной перспективе прибыли. Оставим дотируемыми только те направления, которые являются стратегическими для нас сказал он

Греф добавил, что работать в этом направлении банк начал в 2026 году. Он выразил надежду на то, что на протяжении следующих двух лет компания сможет "навести там должный порядок", чтобы реализация всех ожиданий к 2029 году стала возможной.

Например, на данный момент Сбер уже трансформировал модель электронной торговли. У компании было много складов, которые генерировали убыток и были большим источником отрицательного результата в e-com. К концу 2026 года банк намерен продать 100% ненужных помещений маркетплейсам.