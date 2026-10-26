Москва26 октВести.В семье Евгения и Натальи Тепляковых, прославившимся благодаря дочери вундеркинду Алисе, пополнение. В семье появился десятый ребенок, сообщил на канале в YouTube отец семейства.
Мальчика назвали редким именем Градош.
В видео Евгений показал новорожденного малыша.
О необычной семье Евгения Теплякова узнали после того, как его старшая дочь Алиса в 8 лет сдала ЕГЭ, а в 9 поступила на факультет психологии МГУ.
Среди детей семейства есть Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман и Альрик Финист Ольрион.