В семье Тепляковых родился десятый ребенок, его назвали редким именем В семье вундеркинда Алисы Тепляковой родился десятый ребенок

Москва26 окт Вести.В семье Евгения и Натальи Тепляковых, прославившимся благодаря дочери вундеркинду Алисе, пополнение. В семье появился десятый ребенок, сообщил на канале в YouTube отец семейства.

Мальчика назвали редким именем Градош.

В видео Евгений показал новорожденного малыша.

О необычной семье Евгения Теплякова узнали после того, как его старшая дочь Алиса в 8 лет сдала ЕГЭ, а в 9 поступила на факультет психологии МГУ.

Среди детей семейства есть Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман и Альрик Финист Ольрион.