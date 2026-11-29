Сенатор Уайден разработал закон о запрете трастов GRAT для сверхбогатых

В Сенате США предложили закрыть схему ухода от налогов для миллиардеров Сенатор Уайден разработал закон о запрете трастов GRAT для сверхбогатых

Москва29 ноя Вести.Сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил ликвидировать налоговую лазейку, позволяющую богатейшим американцам передавать активы наследникам без уплаты налогов. Об этом сообщает Financial Times.

Инициатива предусматривает запрет на использование безотзывных трастов типа GRAT (Grantor Retained Annuity Trusts). Этот финансовый инструмент особенно популярен среди владельцев быстро дорожающих активов, в том числе акций технологических гигантов; среди тех, кто прибегал к подобным механизмам, издание называет главу SpaceX Илона Маска и сооснователя Nvidia Дженсена Хуанга.

Законопроект стал частью масштабного плана демократов по повышению налоговой нагрузки на сверхбогатых граждан США.