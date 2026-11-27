Москва27 ноя Вести.Стоило восстановить Дженсена Хуанга в должностях генерального директора и президента технологической корпорации Nvidia, как акции компании взлетели. Ценные бумаги не только компенсировали снижение показателей, вызванное его увольнением, но и прибавили в цене. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Так эпично сходивший налево Дженсен Хуанг снова у руля Nvidia. Самое дорогое в истории США увольнение закончилось самым выигрышным камбэком. Потеряв $500 млрд, американская экономика вернула себе на 100 млрд больше отметил Богданов

Ранее сообщалось, что акции Nvidia выросли на 31,48%, до 165,05 доллара за ценную бумагу​​​. Рыночная капитализация корпорации за сутки выросла более чем на 950 миллиардов долларов после восстановления Хуанга в должности.

Ради того, чтобы вернуть Хуанга на должность главы Nvidia в США собирались применить закон времен холодной войны.