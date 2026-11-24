СМИ оценили прибыль Трампа от возвращения Хуанга в Nvidia FT: Трамп мог заработать до $15 млн благодаря возвращению Хуанга в Nvidia

Москва24 ноя Вести.Дональд Трамп мог получить от $1,3 млн до $15 млн благодаря возвращению Дженсена Хуанга на посты гендиректора и президента Nvidia, подсчитала Financial Times (FT) на основе данных финансовой отчетности президента США.

Согласно расчетам издания, на конец сентября в собственности Трампа могло находиться от 32 до 370 тыс. акций Nvidia. Если объем пакета с тех пор не менялся, подорожание бумаг после восстановления Хуанга в должностях дало бы указанный прирост стоимости.

Точно установить нынешний размер пакета нельзя: в последней декларации президента сделки отражены в виде диапазонов сумм, а операции с акциями, совершенные с октября, в документ не вошли.

Ранее телеканал CNBC, опираясь на финансовые декларации Трампа, сообщал, что президент продал акции Nvidia на сумму до $1 млн. Сделка пришлась на пятый день после того, как госсекретарь Марко Рубио проинформировал его о предполагаемых связях Хуанга с китайской шпионкой.

Хуанг, возглавлявший Nvidia со дня основания, покинул пост 12 ноября на фоне шпионского скандала. Его подозревали в романе с однофамилицей Элис Хуанг, гражданкой Китая, ранее работавшей репортером CCTV и руководившей Megaspeed International. По информации The New York Times, американские спецслужбы считают ее агентом разведки КНР. В Минюсте США эти сведения не подтвердили, а Китай заявил о непричастности к ситуации. Сам предприниматель признал факт измены, однако не назвал, с кем состоял в отношениях. Позже The New York Times со ссылкой на источники в компании написала о еще одном романе Хуанга, с подчиненной, а Reuters нашел третью любовницу.

23 ноября Nvidia сообщила, что совет директоров единогласно проголосовал за возвращение Хуанга на должности президента и гендиректора, а также в состав совета. Решение вступило в силу сразу после принятия. После этого котировки компании подскочили на 30%.