Политолог назвал Хуанга ключевым звеном в предотвращении обвала бирж в США Политолог Дробницкий связал возвращение Хуанга в Nvidia с угрозой краха рынка ИИ

Москва24 ноя Вести.Возвращение Дженсена Хуанга на пост главы корпорации Nvidia было продиктовано стремлением предотвратить крах биржевого сектора высоких технологий и наступление финансового кризиса. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По мнению эксперта, администрация президента США Дональда Трампа крайне обеспокоена вероятностью резкого сдувания "пузыря" в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Единственный способ урегулировать ситуацию — вернуть Хуанга. И это действительно на какое-то время поддержало рынок, удержав Nasdaq от неконтролируемого падения заявил Дробницкий

Политолог отметил, что для Белого дома состояние фондового рынка является индикатором экономической стабильности, который пока важнее еще не проявившихся успехов в промышленности.

Аналитик обратил внимание на то, что резкие колебания капитализации Nvidia после увольнения и возвращения Хуанга свидетельствуют о перегретости рынка.

По словам эусперта, хотя технические достижения и мощности компании остаются на месте, Хуанг играет роль главного "продавца идей", чье присутствие обеспечивает доверие инвесторов.

Ранее сообщалось, что рыночная капитализация Nvidia увеличилась за сутки более чем на 950 миллиардов долларов после восстановления Хуанга в должности гендиректора, что вернуло корпорацию на второе место по этому показателю в мире.