Москва26 ноя Вести.Руководство Пентагона планировало использовать закон времен холодной войны как рычаг давления на совет директоров Nvidia, чтобы вернуть Дженсена Хуанга на пост гендиректора. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Пока высокопоставленные члены администрации Трампа собрались в минувшие выходные, чтобы обсудить столкнувшуюся с трудностями компанию Nvidia, занимающейся ИИ, руководители Пентагона обдумали смелую идею: применить закон времен холодной войны, чтобы оказать давление на Nvidia и вернуть Дженсена Хуанга на пост генерального директора пишет издание

Речь идет о Законе об оборонном производстве, принятом в 1950 году. Он наделяет президента широкими полномочиями вмешиваться в экономику в военное время или в периоды общенациональных чрезвычайных ситуаций. В публикации отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет и его заместитель Стивен Файнберг приняли решение прибегнуть к этому закону, поскольку считают компанию Nvidia критически важной для национальной безопасности США.

Закон не предусматривает четкого механизма назначения нового генерального директора, однако, как отмечает издание, его можно использовать как предупреждение для компании. Осталось неизвестным, повлияли ли доводы руководства Пентагона на решение президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса содействовать возвращению Хуанга к исполнению обязанностей, а также какая информация в итоге была передана совету директоров Nvidia. При этом один из чиновников Пентагона на условиях анонимности рассказал, что подобных дискуссий в военном ведомстве не велось.

Отставка Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе из-за скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Генеральный директор на общем собрании сообщил сотрудникам, что вернуть его к руководству компанией совет директоров убедила администрация президента США Дональда Трампа.