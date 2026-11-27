Трамп: Хуанг после возвращения будет руководить Nvidia еще лучше, чем раньше

Трамп заявил, что Хуанг после возвращения в Nvidia будет руководить еще лучше Трамп: Хуанг после возвращения будет руководить Nvidia еще лучше, чем раньше

Москва27 ноя Вести.Дженсен Хуанг будет руководить Nvidia еще лучше, вернувшись на пост главы компании. Такое предположение сделал президент США Дональд Трамп.

Во второй раз он будет справляться даже лучше, чем в первый, если такое вообще возможно сказал американский лидер на мероприятии в резиденции Мар-а-Лаго

В понедельник, 23 ноября, Nvidia объявила, что Хуанг возвращается на пост генерального директора корпорации после сообщений о его связях с Элис Хуанг, которая, как полагают американские спецслужбы, связана с китайской разведкой.

Хуанг на общем собрании сообщил сотрудникам, что вернуть его к руководству компанией совет директоров убедила администрация Трампа.