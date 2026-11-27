Москва27 нояВести.Дженсен Хуанг будет руководить Nvidia еще лучше, вернувшись на пост главы компании. Такое предположение сделал президент США Дональд Трамп.
Во второй раз он будет справляться даже лучше, чем в первый, если такое вообще возможносказал американский лидер на мероприятии в резиденции Мар-а-Лаго
В понедельник, 23 ноября, Nvidia объявила, что Хуанг возвращается на пост генерального директора корпорации после сообщений о его связях с Элис Хуанг, которая, как полагают американские спецслужбы, связана с китайской разведкой.
Хуанг на общем собрании сообщил сотрудникам, что вернуть его к руководству компанией совет директоров убедила администрация Трампа.