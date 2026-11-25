“Есть такая возможность”: Трамп о помиловании Хуанга NYP: Дональд Трамп допустил помилование Хуанга при необходимости

Москва25 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов помиловать гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга, если в этом будет необходимость.

Соответствующее заявление он сделал в газете New York Post.

Всегда есть такая возможность, я полагаю сказал американский лидер

Трамп пояснил, что назначение на пост гендиректора компании "неподходящего человека" негативно бы сказалось на Штатах "во всех смыслах слова", именно поэтому американскому президенту пришлось вмешаться в ситуацию.

12 ноября Хуанг покинул посты гендиректора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров компании на фоне скандала, связанного с его отношениями с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. МИД КНР, в свою очередь, назвал клеветой утверждения о ее работе на китайскую разведку.

В понедельник, 23 ноября, в Nvidia объявили о восстановлении Хуанга в должности гендиректора и президента компании. Решение было принято советом директоров единогласно.