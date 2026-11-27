Профессор Саичич стал кандидатом в президенты Сербии от "Студенческого списка"

В Сербии студенческое движение выдвинуло в президенты профессора химии Профессор Саичич стал кандидатом в президенты Сербии от "Студенческого списка"

Москва27 ноя Вести.Движение "Студенческий список - Студенты побеждают" выдвинуло кандидатуру профессора химии Белградского университета Радомира Саичича для участия в предстоящих выборах президента Сербии. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Саичич, активно поддерживавший студенческие акции протеста в течение последних двух лет, выразил гордость оказанным ему доверием молодежи. Комментируя выдвижение, 65-летний ученый заявил о необходимости вернуть достоинство посту главы государства.

Он раскритиковал бывшего президента Александра Вучича за предполагаемое превышение полномочий, пообещав в случае победы действовать строго в рамках конституционного мандата и открыто отчитываться перед обществом за каждое принятое решение.

Академик Сербской академии наук и искусств является одним из 14 основателей студенческого движения, которое ранее одержало победу на октябрьских парламентских выборах, набрав 53% голосов избирателей.

Ранее исполняющий обязанности президента Сербии, председатель Народной скупщины - однопалатного парламента страны - Александр Чупич назначил выборы нового главы государства на 27 декабря.