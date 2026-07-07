В Крыму и Севастополе запущен аварийный роуминг для повышения стабильности связи

В Севастополе и других городах Крыма ввели аварийный роуминг В Крыму и Севастополе запущен аварийный роуминг для повышения стабильности связи

Москва7 июл Вести.Операторы связи запустили аварийный роуминг в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы мобильных операторов.

В материале говорится, что данная технология позволяет абонентскому устройству автоматически подключаться к любой доступной сети в случае, если основная сеть оператора испытывает временные ограничения в работе на конкретной локации. Нововведение призвано обеспечить более высокую стабильность и надежность услуг мобильной связи для абонентов.

На территории Республики Крым и города Севастополя начал действовать механизм аварийного роуминга сообщил оператор связи "Волна"

Для обеспечения корректной работы аварийного роуминга, абонентам рекомендовали заблаговременно активировать функцию "роуминг данных" в настройках своих телефонов. Для абонентов "Волны" основная связь продолжит работать в штатном режиме, а все параметры обслуживания – номер телефона, тарифный план, подключенные услуги, а также стоимость звонков, СМС и мобильного интернета – остаются без изменений.

К инициативе по внедрению аварийного роуминга присоединились и другие региональные операторы, включая "Миранду", "Вин мобайл" и "+7Телеком", которые также ввели аналогичный функционал для своих пользователей.

Ранее оператор связи Т2 приравнял звонки в роуминге к звонкам по России, позволив абонентам использовать для этого пакеты минут из тарифов.