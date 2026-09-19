Развожаев: семь украинских БПЛА нейтрализовали в Севастополе, отражены две атаки

В Севастополе ликвидировали семь беспилотников ВСУ Развожаев: семь украинских БПЛА нейтрализовали в Севастополе, отражены две атаки

Москва19 сен Вести.Семь украинских беспилотников ликвидировали в Севастополе. Об этом пишет в MAX губернатор города Михаил Развожаев.

Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили 2 атаки ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 7 БПЛА говорится в сообщении

Уточняется, что никто из людей не пострадал.

В результате атак были повреждены крыша и стена частного дома в одном из СНТ на Северной стороне, а в районе мыса Фиолент после уничтожения БПЛА загорелась трава в поле. Один беспилотник врезался в скалу вблизи дикого пляжа "Сван" в районе Инжира. Он не сдетонировал, к месту происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.