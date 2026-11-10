Москва10 нояВести.Семейный ужин в городе Шахты Ростовской области чуть не закончился травмой: девочка едва не сломала зуб, наткнувшись на металлический саморез в куске "Краковской" колбасы. Об этом сообщил новостной портал DonDay.ru.
По рассказу матери, во время еды школьница ощутила во рту что-то твердое и острое. Потом стало понятно, что в колбасе застрял саморез длиной около одного сантиметра.
Обычный ужин едва не обернулся походом к врачу для семьи из Шахт. Школьница чуть не сломала зуб металлическим болтом, который оказался в куске "Краковской" колбасы. Посторонний предмет длиной около сантиметра ребенок обнаружил во время едыговорится в публикации
Отмечается, что колбасу семья купила в одном из сетевых магазинов города. Женщина отправила в социальные сети магазина фото находки и жалобу, но ответа так и не дождалась.