В Шахтах девочка едва не сломала зуб о саморез, попавший в колбасу Школьница из Шахт нашла саморез в куске "Краковской" колбасы

Москва10 ноя Вести.Семейный ужин в городе Шахты Ростовской области чуть не закончился травмой: девочка едва не сломала зуб, наткнувшись на металлический саморез в куске "Краковской" колбасы. Об этом сообщил новостной портал DonDay.ru.

По рассказу матери, во время еды школьница ощутила во рту что-то твердое и острое. Потом стало понятно, что в колбасе застрял саморез длиной около одного сантиметра.

Обычный ужин едва не обернулся походом к врачу для семьи из Шахт. Школьница чуть не сломала зуб металлическим болтом, который оказался в куске "Краковской" колбасы. Посторонний предмет длиной около сантиметра ребенок обнаружил во время еды говорится в публикации

Отмечается, что колбасу семья купила в одном из сетевых магазинов города. Женщина отправила в социальные сети магазина фото находки и жалобу, но ответа так и не дождалась.