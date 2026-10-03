Москва3 октВести.В городе Шебекино Белгородской области FPV-дрон ударил по "Газели", в результате ранения получил мужчина. Об этом сообщили в оперштабе региона в МAX.
Мужчину со множественными непроникающими осколочными ранениями и ожогами тела бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он переведен в областную клиническую больницуотмечается в сообщении
При атаке дрона также получило повреждения транспортное средство. Второй беспилотник сдетонировал на предприятии, в результате посекло грузовик.
Отмечается, что Вооруженные силы Украины атаковали четыре муниципалитета региона.