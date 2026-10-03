При атаке дрона в Белгородской области ранен мирный житель

В Шебекино Белгородской области FPV-дрон ударил по "Газели", ранен житель При атаке дрона в Белгородской области ранен мирный житель

Москва3 окт Вести.В городе Шебекино Белгородской области FPV-дрон ударил по "Газели", в результате ранения получил мужчина. Об этом сообщили в оперштабе региона в МAX.

Мужчину со множественными непроникающими осколочными ранениями и ожогами тела бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он переведен в областную клиническую больницу отмечается в сообщении

При атаке дрона также получило повреждения транспортное средство. Второй беспилотник сдетонировал на предприятии, в результате посекло грузовик.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины атаковали четыре муниципалитета региона.