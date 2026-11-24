Москва24 ноя Вести.Во вторник, 24 ноября, из-за сильных морозов отменены занятия для учеников 1-4 классов в школах Сусуманского округа Магаданской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Сегодня в связи с сильными морозами отменены занятия для учеников 1-4 классов в школах Сусумана и п. Мяунджа. В этих районах столбик термометра опустился до -47 С°