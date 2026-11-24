Ночью в Магаданской области похолодало почти до минус 50 градусов

В Магаданской области ночью температура опустилась почти до минус 50 градусов Ночью в Магаданской области похолодало почти до минус 50 градусов

Москва24 ноя Вести.В Магаданскую область пришли экстремальные морозы - минувшей ночью в Сусуманском округе региона столбик термометра опустился до 47 градусов мороза. Об этом сообщила информационная служба "Вести".

Из-за холодов в школах отменили уроки для учеников 1–4 классов. В Магадане мороз доходит до 30 градусов, в пригороде еще холоднее. В целом по региону температура заметно ниже климатической нормы - на семь градусов ниже обычных значений для ноября.

Самые низкие температуры метеорологи фиксируют в Сусуманском округе Магаданской области, он граничит с Якутией. Там минус 47 градусов. В Магадане до 30 градусов мороза, в пригороде холоднее сообщает корреспондент ИС "Вести"

По словам метеорологов, погоду определяет якутский антициклон, а теплые южные циклоны обходят регион стороной.

Спасатели советуют жителям как следует готовиться к дальним поездкам: брать с собой теплую одежду и спутниковые средства связи, поскольку мобильная сеть в регионе доступна не везде.

Метеорологи прогнозируют, что сильные холода продержатся в регионе еще несколько дней, после чего станет немного теплее. Впереди декабрь – месяц, когда в центральных районах температура каждый год опускается до минус 50 градусов и ниже.