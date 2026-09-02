Москва2 сенВести.В гимназии №3 им. Макарова города Удомля Тверской области опровергли информацию о том, что ученики принесли на торжественную линейку по случаю празднования Дня знаний, 1 сентября, плакат с рекламой наркошопа. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее такие данные распространили некоторые СМИ и соцсети.
Это самый настоящий фейк. Это вообще фотография наших учеников, но они стоят с абсолютно другим плакатомсказала собеседница агентства
По ее словам, плакат содержал поздравление с 1 сентября. Сама фотография была сделана в 2025 году, она не публиковалась от имени гимназии и отсутствует в паблике во "ВКонтакте".
В настоящее время полиция выясняется, был ли плакат на фото изменен с помощью искусственного интеллекта.