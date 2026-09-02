Факт фото детей с рекламой наркошопа в гимназии под Тверью не зафиксирован

В гимназии под Тверью опровергли фотографирование детей с рекламой наркошопа Факт фото детей с рекламой наркошопа в гимназии под Тверью не зафиксирован

Москва2 сен Вести.Камеры наблюдения в гимназии №3 имени Макарова города Удомля Тверской области не зафиксирован 1 сентября факт фотографирования детей с рекламным плакатом наркошопа, сообщается в официальной группе учреждения в социальной сети в "ВКонтакте".

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что ученики гимназии принесли на линейку плакат с рекламой магазина наркотиков.

После просмотра записи с камер видеонаблюдения 1 сентября 2026 г, факт фотографирования детей с плакатом на территории школы не зафиксирован говорится в сообщении

В образовательном учреждении пояснили, что данные в СМИ и соцсетях не являются достоверными.