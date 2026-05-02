Ирак начал экспорт нефти в Сирию через проход, который был закрыт 13 лет

В Сирию начали поставлять нефть по проходу, который был закрыт 13 лет Ирак начал экспорт нефти в Сирию через проход, который был закрыт 13 лет

Москва2 мая Вести.Ирак начал экспортировать нефть через пограничный переход Рабия с Сирией, который был закрыт 13 лет. Об этом сообщило местное управление пограничных пунктов.

В целях расширения экспортных возможностей и диверсификации торговых маршрутов управление пограничных пунктов объявило о начале экспорта нефти через пограничный переход Рабия с Сирией говорится в заявлении ведомства

Уточняется, что в Арабскую Республику были отправлены 70 танкеров с нефтью.

Глава управления генерал-лейтенант Омар аль-Ваэли отметил, что начало экспорта по этому коридору позволит снизить нагрузку на другие маршруты поставок и диверсифицировать каналы сбыта, а также поддержать национальную экономику и увеличить доходы.