Москва8 авгВести.В Смоленской области на трассе М-1 "Беларусь" загорелся тягач с полуприцепом, перевозивший щепу. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент произошел в Сафоновском округе утром в субботу, 8 августа.
Сегодня в восьмом часу утра на федеральной трассе М-1 "Беларусь" в Сафоновском округе загорелся седельный тягач с полуприцепом, груженным щепойговорится в публикации
Водитель услышал подозрительный хлопок под капотом, съехал на обочину и решил проверить машину. Когда он обходил тягач, из-под кабины уже выбивалось пламя. Потушить его своими силами не получилось.
К приезду пожарных огонь охватил всю машину и перекинулся на содержимое прицепа. В результате тягач сгорел полностью, груз частично поврежден.
На месте работали шесть человек личного состава и две единицы спецтехники. Причину инцидента устанавливает дознаватель.