На трассе М-1 "Беларусь" в Смоленской области загорелся тягач с полуприцепом

В Смоленской области на трассе М-1 "Беларусь" сгорел тягач с щепой На трассе М-1 "Беларусь" в Смоленской области загорелся тягач с полуприцепом

Москва8 авг Вести.В Смоленской области на трассе М-1 "Беларусь" загорелся тягач с полуприцепом, перевозивший щепу. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в Сафоновском округе утром в субботу, 8 августа.

Сегодня в восьмом часу утра на федеральной трассе М-1 "Беларусь" в Сафоновском округе загорелся седельный тягач с полуприцепом, груженным щепой говорится в публикации

Водитель услышал подозрительный хлопок под капотом, съехал на обочину и решил проверить машину. Когда он обходил тягач, из-под кабины уже выбивалось пламя. Потушить его своими силами не получилось.

К приезду пожарных огонь охватил всю машину и перекинулся на содержимое прицепа. В результате тягач сгорел полностью, груз частично поврежден.

На месте работали шесть человек личного состава и две единицы спецтехники. Причину инцидента устанавливает дознаватель.