Москва7 сенВести.В садовом некоммерческом товариществе "Заря" в Соль-Илецком муниципальном округе Оренбургской области продолжается пожар, возникший 5 сентября. Об этом сообщает региональное МЧС.
Пожаром повреждено около 30 домиков, из них 15 уничтожены огнемуточняется в сообщении
Из-за сухой и жаркой погоды, а также сильного ветра ликвидация пожара затруднена. По информации спасателей, распространению пламени способствовало наличие заброшенных садовых участков с большим количеством сухой растительности.
Из-за того, что огонь с садовых домов перешел на лесной массив, в превентивных целях эвакуировали детей из технологического техникума и детского дома города Соль-Илецк. Всего эвакуировано 61 человек, из них 58 детей.