В Оренбургской области в СНТ огонь уничтожил 15 из 30 загоревшихся садовых домов

В СНТ в Оренбургской области сгорели 15 из 30 поврежденных огнем домов В Оренбургской области в СНТ огонь уничтожил 15 из 30 загоревшихся садовых домов

Москва7 сен Вести.В садовом некоммерческом товариществе "Заря" в Соль-Илецком муниципальном округе Оренбургской области продолжается пожар, возникший 5 сентября. Об этом сообщает региональное МЧС.

Пожаром повреждено около 30 домиков, из них 15 уничтожены огнем уточняется в сообщении

Из-за сухой и жаркой погоды, а также сильного ветра ликвидация пожара затруднена. По информации спасателей, распространению пламени способствовало наличие заброшенных садовых участков с большим количеством сухой растительности.

Из-за того, что огонь с садовых домов перешел на лесной массив, в превентивных целях эвакуировали детей из технологического техникума и детского дома города Соль-Илецк. Всего эвакуировано 61 человек, из них 58 детей.