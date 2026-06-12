МВД: два аниматора за работу без лицензии в Сочи привлечены к ответственности

В Сочи аниматоров в костюмах животных привлекли к ответственности МВД: два аниматора за работу без лицензии в Сочи привлечены к ответственности

Москва12 июн Вести.В поселке Красная Поляна города Сочи участковые уполномоченные полиции доставили в отдел двоих приезжих из Абинска 20 и 22 лет, они работали аниматорами без лицензии, сообщается в Telegram-канале управления МВД по городу.

На каждого составили по два административных протокола за самоуправство и осуществление предпринимательской деятельности без лицензии отмечается в сообщении

Установлено, что молодые люди в костюмах животных из мультфильмов навязчиво приставали к прохожим на улице Эстонской, предлагая сфотографироваться за деньги. Документов на предпринимательскую деятельности у костюмированных приезжих не оказалось.