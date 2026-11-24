В Сочи пропавшего во время прогулки на лошадях мужчину нашли мертвым в реке

В Сочи нашли утонувшего мужчину, пропавшего во время поездки на лошадях В Сочи пропавшего во время прогулки на лошадях мужчину нашли мертвым в реке

Москва24 ноя Вести.Мужчину, пропавшего во время прогулки на лошадях в Сочи, нашли мертвым посередине горной реки. Об этом сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в MAX.

Во время сплава по горной реке Сочи спасатели Южного РПСО МЧС России обнаружили тело мужчины. Он находился посередине реки, на одном из перекатов говорится в сообщении

Погибшего извлекли из труднодоступного места и эвакуировали на спасательном рафте на берег, затем передали сотрудникам следственных органов.

Ранее сообщалось, что 22 ноября 57-летний сочинец отправился с товарищем в горы на лошадях и пропал. Животное вернулось в конюшню без наездника.