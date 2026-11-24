Москва24 нояВести.Мужчину, пропавшего во время прогулки на лошадях в Сочи, нашли мертвым посередине горной реки. Об этом сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в MAX.
Во время сплава по горной реке Сочи спасатели Южного РПСО МЧС России обнаружили тело мужчины. Он находился посередине реки, на одном из перекатовговорится в сообщении
Погибшего извлекли из труднодоступного места и эвакуировали на спасательном рафте на берег, затем передали сотрудникам следственных органов.
Ранее сообщалось, что 22 ноября 57-летний сочинец отправился с товарищем в горы на лошадях и пропал. Животное вернулось в конюшню без наездника.