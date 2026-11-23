В горах Сочи ищут мужчину, пропавшего во время поездки на лошадях

Лошадь вернулась одна: в горах Сочи ищут пропавшего наездника В горах Сочи ищут мужчину, пропавшего во время поездки на лошадях

Москва23 ноя Вести.Спасатели ищут 57-летнего жителя Сочи, который 22 ноября отправился с товарищем в горы на лошадях и не вернулся. Об этом сообщает Южный региональный ПСО МЧС России в MAX.

Случилось все в горнолесном массиве села Пластунка.

В ведомстве пояснили, что один из наездников на пару минут остановился на маршруте, а его спутник продолжил путь, но впереди ни мужчины, ни лошади не оказалось.

Прибыв на место происшествия, спасатели узнали от родственников, что к полуночи лошадь вернулась в конюшню одна, без наездника говорится в публикации

Связи с пропавшим нет, телефон у него разрядился еще накануне около 8 часов вечера.

Спасатели уже прошли по маршруту пешком. Кроме того, территорию села Пластунка по направлению следования туристов обследовали с воздуха с применением оснащенного тепловизором беспилотника, но пропавшего не обнаружили.

Утром 23 ноября спасатели продолжили его поиски.