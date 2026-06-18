Косачев: Израиль стал главным проигравшим в конфликте с Ираном

В Совфеде назвали главного проигравшего в конфликте с Ираном Косачев: Израиль стал главным проигравшим в конфликте с Ираном

Москва18 июн Вести.Израиль стал главным проигравшим в противостоянии на Ближнем Востоке. Об этом заявил сенатор Константин Косачев.

Он отметил, что главным выгодоприобретателем конфликта стал весь регион Персидского залива, от стабильности которого зависит мир.

А главным проигравшим считаю Израиль, который все это время антагонизировал (демонизировал) Иран и настраивал против него США написал Косачев в Telegram

Парламентарий отметил, что меморандум США и Ирана появился в обход Израиля, с которым ничего не согласовывали. Такое положение дел Косачев назвал принуждением Израиля к миру.

Сенатор добавил, что осенью в Израиле пройдут выборы, и премьер-министру Биньямину Нетаньяху в случае проигрыша на них угрожает тюремное заключение.

Ранее стало известно, что Иран и США утвердили меморандум о взаимопонимании. В документе 14 пунктов, первый из которых предусматривает немедленное и окончательное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.