В Ставрополе арестовали женщину, продавшую в рабство мужчину за колбасу

В Ставрополе попавшего в рабство мужчину продали за 4 коробки колбасы В Ставрополе арестовали женщину, продавшую в рабство мужчину за колбасу

Москва29 июн Вести.Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца местную жительницу, которая вместе с подельниками продала мужчину в рабство за четыре коробки колбасы. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Согласно материалам уголовного дела, женщина действовала в составе ОПГ. Злоумышленники воспользовались тяжелыми жизненными обстоятельствами мужчины, алкогольным опьянением, а также отсутствием у него родных и друзей. Они насильно удерживали свою жертву в частном доме и заставляли работать.

Впоследствии участники ОПГ продали похищенного гражданина за 4 коробки колбасной продукции сказано в сообщении

Было возбуждено уголовное дело о купле-продаже человека, совершенной в целях его эксплуатации с угрозой применения насилия. Фигурантке предъявлено обвинение.