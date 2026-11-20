В Севастополе возобновится продажа билетов на автобусы через Крымский мост

В субботу возобновится продажа на автобусы, следующие через Крымский мост В Севастополе возобновится продажа билетов на автобусы через Крымский мост

Москва20 ноя Вести.В субботу, 21 ноября, на автовокзале Севастополя возобновится продажа билетов на автобусы, следующие через Крымский мост. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Пассажирам нужно учесть, что действует временная схема движения.

Пассажир покупает билет из Севастополя, в Керчи пересаживается на электричку до Тамани, а дальше едет автобусом до конечного пункта — в рамках купленного билета. Билет на электричку нужно покупать и оплачивать отдельно отмечается в сообщении

Также уточняется, что рейсы, которые идут не через Крымский мост, работают в штатном режиме.