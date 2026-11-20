В Керчь из Севастополя запустили дополнительный автобусный маршрут Из Севастополя в Керчь запущен дополнительный автобусный маршрут

Москва20 ноя Вести.Дополнительный автобусный маршрут "57-С" с 20 ноября запустили из Севастополя в Керчь с заездом в Симферополь. Информацию разместил в MAX губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

С сегодняшнего дня автобусы привозят пассажиров на старый вокзал Керчи. Там можно пересесть на пригородные поезда в Тамань - или наоборот, доехать до Симферополя и Севастополя сообщил Развожаев

Автобусное расписание согласовано с расписанием электричек, отметил он.

Сегодня автобус отправляется из Севастополя в 12.20 и прибывает в Керчь в 18.50. Из Керчи автобусы отправляются в 15.00 и в 22.40 и прибывают в Севастополь в 20.00 и в 22.40 уточнил губернатор

Развожаев напомнил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто. Поезда дальнего следования из Керчи идут без изменений. Также запущены электрички между Крымом и Таманью. С расписанием можно ознакомиться на сайте ЮППК.