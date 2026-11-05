Москва5 нояВести.Бывший деревообрабатывающий комбинат загорелся в Новоуральске Свердловской области, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Новоуральского муниципального округа Вячеслав Тюменцев.
Возгорание произошло на Автозаводской улице.
На улице Автозаводской горит бывший ДОК. На месте ЧП работают не менее 6 единиц пожарно‑спасательной техники. Прошу не приближаться к месту пожара! Проезжая и пешеходная части перекрыты в обе стороныговорится в сообщении
Он добавил, что людей в горящем ангаре нет.