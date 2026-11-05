В Свердловской области горит бывший деревообрабатывающий комбинат Бывший деревообрабатывающий комбинат горит на Урале

Москва5 ноя Вести.Бывший деревообрабатывающий комбинат загорелся в Новоуральске Свердловской области, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Новоуральского муниципального округа Вячеслав Тюменцев.

Возгорание произошло на Автозаводской улице.

На улице Автозаводской горит бывший ДОК. На месте ЧП работают не менее 6 единиц пожарно‑спасательной техники. Прошу не приближаться к месту пожара! Проезжая и пешеходная части перекрыты в обе стороны говорится в сообщении

Он добавил, что людей в горящем ангаре нет.