Москва11 нояВести.На улице Шевченко в Альметьевске произошло обрушение плиты перекрытия в заброшенных частных гаражах. Под завалами оказался мужчина, он погиб, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану в MAX.
Спасатели извлекли тело погибшего и передали полиции.
По прибытии на место вызова спасатели ПСП Альметьевска Поисково-спасательной службы РТ с помощью тяжелой техники и аварийно спасательного инструмента разобрали завалы и извлекли тело погибшегоотмечается в сообщении
Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В ведомстве предупреждают, что опасно заходить в аварийные и брошенные строения.