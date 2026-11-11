В Альметьевске на человека обрушилась плита в заброшенных гаражах, он погиб

В Татарстане мужчину убило плитой в заброшенных гаражах В Альметьевске на человека обрушилась плита в заброшенных гаражах, он погиб

Москва11 ноя Вести.На улице Шевченко в Альметьевске произошло обрушение плиты перекрытия в заброшенных частных гаражах. Под завалами оказался мужчина, он погиб, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану в MAX.

Спасатели извлекли тело погибшего и передали полиции.

По прибытии на место вызова спасатели ПСП Альметьевска Поисково-спасательной службы РТ с помощью тяжелой техники и аварийно спасательного инструмента разобрали завалы и извлекли тело погибшего отмечается в сообщении

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ведомстве предупреждают, что опасно заходить в аварийные и брошенные строения.