Москва22 сенВести.В городе Тольятти Самарской области увеличилось количество пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом. Теперь обратившихся за помощью стало 19, сообщает ТАСС.
В больницах продолжают оставаться 5 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Пострадали 19 человек, среди которых 1 подростокнаписано в сообщении
Из всех, кому понадобилась медицинская помощь, в удовлетворительном состоянии находится 14 человек.
ДТП произошло 21 сентября на 967 километре трассы М-5 "Урал". Предварительной причиной называется взрыв колеса.