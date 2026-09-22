Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Тольятти увеличилось до 19

В Тольятти до 19 человек возросло число пострадавших в ДТП с маршруткой Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Тольятти увеличилось до 19

Москва22 сен Вести.В городе Тольятти Самарской области увеличилось количество пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом. Теперь обратившихся за помощью стало 19, сообщает ТАСС.

В больницах продолжают оставаться 5 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Пострадали 19 человек, среди которых 1 подросток написано в сообщении

Из всех, кому понадобилась медицинская помощь, в удовлетворительном состоянии находится 14 человек.

ДТП произошло 21 сентября на 967 километре трассы М-5 "Урал". Предварительной причиной называется взрыв колеса.