Число пострадавших в перевернувшейся маршрутке в Тольятти выросло до 16

Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Тольятти выросло до 16 человек Число пострадавших в перевернувшейся маршрутке в Тольятти выросло до 16

Москва21 сен Вести.Количество пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом в Тольятти увеличилось до 16 человек, сообщили РИА Новости в Минздраве Самарской области.

По предварительной информации, пострадали 16 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное сказано в сообщении

Авария произошла вечером 21 сентября на 967-м километре трассы М-5 "Урал". По данным регионального ГУ МВД, у микроавтобуса, следовавшего из Тольятти в Жигулевск, взорвалось колесо.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.