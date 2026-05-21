В томской школе детям запретили носить одежду с иностранными надписями

Москва21 мая Вести.В школе №1 города Кедровый Томской области администрация запретила школьникам появляться в учебном учреждении в одежде с иностранными надписями. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Такое решение объяснили профилактикой «радикализации и пропаганды асоциальных идей» среди молодежи. Соответствующий документ был опубликован на сайте МКОУ СОШ №1 г. Кедрового (не фейк - мы проверили) отметила Мизулина

Для одежды с зарегистрированными товарными знаками школьное руководство сделало исключение.