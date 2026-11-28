В Донецке 23,2 тысячи человек остаются без света из-за отключения 125 подстанций

В трех районах Донецка более 23 тысяч абонентов остаются без электричества В Донецке 23,2 тысячи человек остаются без света из-за отключения 125 подстанций

Москва28 ноя Вести.В Донецке из-за отключения 125 трансформаторных подстанций остались без электричества 23 200 человек. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.

Отмечается, что частично обесточенными оказались Кировский, Куйбышевский и Ленинский районы города.

По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично в Кировском, Куйбышевском и Ленинском районах обесточено 125 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 23 200 абонентов написал Алексей Кулемзин

В настоящее время энергетики работают над восстановлением подачи света.