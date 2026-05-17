Два мировых рекорда установлены российскими атлетами в Туле

Москва17 мая Вести.Новые мировые рекорды установлены российскими спортсменами в Туле, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаила Паллера.

Атлет Давид Шамей стал рекордсменом России и мира в выталкивании шаровой гантели весом 147,5 килограмма. Своей достижение мужчина посвятил 81-й годовщине Великой Победы.

Таким образом Шамей побил рекорд поляка Матеуша Киелишковски, составлявший 146 килограммов.

Рамазанов установил рекорд России и мира в абсолютной весовой категории среди атлетов старше 40 лет, подняв и зафиксировав одной рукой над головой гигантскую гантель весом 120 килограммов говорится в публикации

До Рамиля Рамазанов лучший результат в этой категории составлял 100 килограммов. Отмечается, что рекордные достижения официально зарегистрированы.