Пять украинских БПЛА сбиты в небе над Тульской областью

В Тульской области отражена атака пяти украинских БПЛА Пять украинских БПЛА сбиты в небе над Тульской областью

Москва11 окт Вести.В небе над Тульской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку пяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Пять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Согласно предварительным данным, которые привел глава Тульской области, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Миляев также уточнил, что на территории региона сохраняется опасность атаки вражеских БПЛА.