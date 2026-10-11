Москва11 октВести.В небе над Тульской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку пяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Пять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нетпроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Согласно предварительным данным, которые привел глава Тульской области, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Миляев также уточнил, что на территории региона сохраняется опасность атаки вражеских БПЛА.