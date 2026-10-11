В Тульской области перехватили и уничтожили 7 украинских БПЛА Миляев сообщил об уничтожении 7 украинских БПЛА в Тульской области

Москва11 окт Вести.В небе над Тульской областью силы и средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 7 вражеских БПЛА. Обошлось без пострадавших, разрушений на земле, предварительно, нет. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены семь украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано аписал глава региона в мессенджере МАХ

Опасность атаки БПЛА на территории области сохраняется.