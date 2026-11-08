В Тульской области уничтожили украинский БПЛА Силы ПВО обезвредили в Тульской области украинский БПЛА

Москва8 ноя Вести.Ночью 8 ноября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Тульской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

В настоящее время воздушная тревога на территории Тульской области отменена.