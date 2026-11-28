В Турции нашли живыми 10 подростков, пропавших на экскурсии в провинции Болу В Турции успешно завершились поиски пропавшего автобуса с детьми

Москва28 ноя Вести.В турецкой провинции Болу благополучно завершилась поисково-спасательная операция по розыску микроавтобуса с 10 девочками-подростками и тремя сопровождающими, связь с которыми пропала после экскурсии в национальный парк Едигеллер. Об этом сообщает агентство Anadolu.

К поискам пропавших воспитанниц соццентра привлекались жандармерия, медики, спасатели AFAD и беспилотники. В Министерстве семьи и социального обслуживания Турции сообщили, что со всеми пассажирами установлен контакт: все 13 человек найдены живыми и невредимыми, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.