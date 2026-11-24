Абрамова: все многодетные семьи с детьми возрасте до 6,5 лет получат поддержку

В Удмуртии расширят поддержку многодетных семей с детьми в возрасте до 6,5 лет Абрамова: все многодетные семьи с детьми возрасте до 6,5 лет получат поддержку

Москва24 ноя Вести.В Удмуртии с марта 2027 года планируется расширить поддержку многодетных семей с детьми до 6,5 лет. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова в ходе прямой линии.

Мы будем дополнять наш уже сложившийся пакет мер государственной поддержки в отношении многодетных семей. Вот то, о чем сейчас говорили семьи — это поддержка в виде предоставления лекарств детям до шести с половиной лет. С 2027 года эта мера поддержки будет распространяться на все многодетные семьи, вне зависимости от уровня дохода пояснила Абрамова

По ее словам, в настоящее время 6,5 тыс детей получают такую меру поддержки, с 2027 года это число увеличится почти до 25 тыс.

В то же время врио главы Удмуртии отметила, что в республике сохранят действующие меры помощи многодетным семьям, включая компенсацию 30% расходов на оплату коммунальных услуг и бесплатное питание детей в общеобразовательных организациях.