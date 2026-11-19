Депутат рассказал, как многодетным сохранить единое пособие при росте доходов Депутат Чаплин: многодетные смогут сохранить единое пособие при росте доходов

Москва19 ноя Вести.Депутат Госдумы Никита Чаплин от "Единой России" в беседе с RT напомнил, что с 22 мая 2026 года многодетные семьи смогут сохранить единое пособие еще на 12 месяцев даже в случае незначительного роста доходов.

Возможность доступна семьям, уже получавшим выплату и обратившимся за новым назначением. Воспользоваться ею можно один раз за весь период получения пособия.

Главное условие касается среднедушевого дохода. Он может превысить региональный прожиточный минимум на душу населения максимум на 10% пояснил парламентарий

Чаплин отметил, что предельная величина составляет 110% прожиточного минимума на дату обращения. Например, при минимуме в 20 тысяч рублей допустимый доход равен 22 тысячам рублей на каждого члена семьи.

Он добавил, что доходы считаются за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем обращения.

При подаче заявления в ноябре 2026 года учитываются доходы с октября 2025 года по сентябрь 2026 года включительно отметил депутат

Сумма делится на 12, затем на число членов семьи, включенных в расчет.

На новый срок пособие назначат в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей на каждого ребенка, которому полагается выплата.

Заявление нужно подать в последний месяц получения пособия либо в течение трех месяцев после его окончания отметил депутат

Он уточнил, что обращение в последний месяц позволяет начать новый период сразу после завершения текущего. При этом комплексная оценка нуждаемости сохраняется. В нее входит: состав и доходы семьи, имущество, наличие заработка или предусмотренных жизненных обстоятельств.

Ранее Чаплин рассказал, что многодетные семьи, бесплатно получившие участок для строительства дома, вправе рассчитывать на оказание помощи в его подготовке со стороны региональных и муниципальных властей.