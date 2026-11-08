Депутат Говырин: пособие для многодетных можно сохранить при превышении дохода

Эксперт рассказал, сохраняется ли пособие для многодетных при увеличении дохода Депутат Говырин: пособие для многодетных можно сохранить при превышении дохода

Москва8 ноя Вести.Многодетные семьи могут сохранить единое пособие еще на 12 месяцев при небольшом превышении доходного порога. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, которые приводит RT, для такой возможности среднедушевой доход семьи должен превышать региональный прожиточный минимум на душу населения не более чем на 10%.

Берется величина, установленная по месту жительства, пребывания или фактического проживания на дату обращения. Среднедушевой доход рассчитывают за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу перед подачей заявления. Учитываемые поступления всех членов семьи делят на 12 и затем на количество членов семьи сказал Говырин

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