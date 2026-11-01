Москва1 ноя Вести.Поручение об исключении единовременной региональной выплаты из расчета доходов семьи при назначении единого пособия убережет семьи от лишения разовой выплаты на рождение ребенка. Об этом ИС "Вести" заявила ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Лилия Гумерова.

Она объяснила, что если мера разовых выплат на рождение ребенка будет учитываться в расчете среднедушевого дохода, то семья этой меры поддержки лишится.

Это очень востребованная мера поддержки для семей с детьми. Практически все регионы Российской Федерации приняли свои демографические программы… И во многих регионах крупные региональные выплаты по случаю рождения ребенка, разовые выплаты. И в случае, если эта мера учитывается в расчете среднедушевого дохода, когда начисляется единое пособие, то семья будет автоматически лишаться этой меры поддержки… Мы уверены, что найдем понимание с финансовым блоком правительства, и такое решение будет принято прокомментировала она

Ранее сообщалось, что повышение целого ряда пособий запланировано на 2027 год, а нужные параметры уже заложены в бюджетные проекты, которые пока находятся на рассмотрении.