Москва5 октВести.В Уфе неизвестные выбросили из окна двух кошек, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщило МВД по Республике Башкортостан.
Вчера (4 октября. — Ред.) в ходе мониторинга сети … сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором запечатлено, как во дворе дома №21 по улице Мушникова неизвестные выбросили из окна двух кошекговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В настоящее время устанавливаются личности причастных к инциденту, опрашиваются возможные очевидцы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.