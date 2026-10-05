В Уфе неизвестные выбросили из окна двух кошек, организована проверка

В Уфе неизвестные выбросили из окна двух кошек В Уфе неизвестные выбросили из окна двух кошек, организована проверка

Москва5 окт Вести.В Уфе неизвестные выбросили из окна двух кошек, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщило МВД по Республике Башкортостан.

Вчера (4 октября. — Ред.) в ходе мониторинга сети … сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором запечатлено, как во дворе дома №21 по улице Мушникова неизвестные выбросили из окна двух кошек говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время устанавливаются личности причастных к инциденту, опрашиваются возможные очевидцы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.