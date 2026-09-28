Москва28 сенВести.В Димитровграде умер российский путешественник Анатолий Хижняк, сообщают сотрудники историко-краеведческого сообщества "Мелекесса" в социальной сети "ВКонтакте".
Трагическое известие пришло 27 сентября.
Друзья, сегодня не стало нашего друга, путешественника и исследователя Анатолия Хижняка … Сегодня его сердце остановилось. Скоропостижно, несправедливо раносказано в сообщении
Анатолий родился в Димитровграде. Побывал в отдаленных уголках планеты – в Амазонии, Папуа-Новой Гвинее, пустынях и джунглях. Он шел туда, где заканчивались карты и вдохновлял тысячи людей.
Прощание с Анатолием Хижняком состоится во вторник, 29 сентября в зале "Память" в 13.00.