В Ульяновской области умер путешественник Анатолий Хижняк В Димитровграде скоропостижно скончался путешественник Анатолий Хижняк

Москва28 сен Вести.В Димитровграде умер российский путешественник Анатолий Хижняк, сообщают сотрудники историко-краеведческого сообщества "Мелекесса" в социальной сети "ВКонтакте".

Трагическое известие пришло 27 сентября.

Друзья, сегодня не стало нашего друга, путешественника и исследователя Анатолия Хижняка … Сегодня его сердце остановилось. Скоропостижно, несправедливо рано сказано в сообщении

Анатолий родился в Димитровграде. Побывал в отдаленных уголках планеты – в Амазонии, Папуа-Новой Гвинее, пустынях и джунглях. Он шел туда, где заканчивались карты и вдохновлял тысячи людей.

Прощание с Анатолием Хижняком состоится во вторник, 29 сентября в зале "Память" в 13.00.