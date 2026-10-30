Москва30 октВести.Трое военнослужащих Национальной армии Уругвая погибли во время учений по тактическому дайвингу в реке Уругвай. Еще один военный госпитализирован, сообщили в армии страны.
Инцидент произошел вечером в ходе упражнения по ночному плаванию. По данным армии, курсанты были привязаны к главному тросу, их сопровождали инструкторы на лодках и каяках. Из-за технической неисправности несколько военных зацепились за посторонний предмет под водой.
Чтобы освободить их, пришлось перерезать трос, после чего четверо оказались под водой. Трое погибли, четвертого удалось спасти и доставить в больницу.