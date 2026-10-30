В Уругвае трое военных погибли во время учений по тактическому дайвингу Национальная армия Уругвая сообщила о гибели трех военных на учениях

Москва30 окт Вести.Трое военнослужащих Национальной армии Уругвая погибли во время учений по тактическому дайвингу в реке Уругвай. Еще один военный госпитализирован, сообщили в армии страны.

Инцидент произошел вечером в ходе упражнения по ночному плаванию. По данным армии, курсанты были привязаны к главному тросу, их сопровождали инструкторы на лодках и каяках. Из-за технической неисправности несколько военных зацепились за посторонний предмет под водой.

Чтобы освободить их, пришлось перерезать трос, после чего четверо оказались под водой. Трое погибли, четвертого удалось спасти и доставить в больницу.